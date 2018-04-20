Робин ван Перси назвал Венгера своим футбольным отцом

Бывший капитан "Арсенала" Робин ван Перси поблагодарил главного тренера клуба Арсена Венгера за вклад, который тот внес в его карьеру. Сегодня стало известно, что 68-летний француз покинет клуб по окончании сезона после 22 лет работы.

"Спасибо, Арсен, за то, что верил в меня все эти годы. Ты особенный человек и топ-тренер. Однозначно, один из лучших в истории! Я всегда буду считать тебя моим футбольным отцом, который помог мне вырасти как человеку и как игроку. Я всегда буду благодарен за это и желаю тебе всего наилучшего в новой главе жизни", - написал ван Перси в Твиттере.

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