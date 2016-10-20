Робин ван Перси: "Мог бы быть игроком "Манчестер Юнайтед" и сейчас"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси заявил, что мог бы дольше играть за "Манчестер Юнайтед", если бы Алекс Фергюсон остался на посту главного тренера команды. Голландец в 2012 году перебрался в стан "Красных дьяволов", а в 2015-м покинул команду. Сегодня "Фенербахче" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

- Мог бы быть игроком "Манчестер Юнайтед" и сейчас, - цитирует Sky Sports ван Перси. - Когда меня подписывали, то я рассчитывал, что Алекс Фергюсон будет оставаться тренером "МЮ" в течение еще нескольких лет, но в футболе все меняется, поэтому вы не можете планировать свой собственный путь или путь вашего тренера. В этом мире вам приходится иметь дело с тем, как все происходит.