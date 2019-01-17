Робертсон подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подписал новый долгосрочный контракт с клубом, информирует официальный сайт мерсисайдцев. Как ранее сообщал Times, соглашение с 24-летним шотландцем рассчитано на 5 лет.

- Это было легкой задачей для меня, - приводит слова Робертсона официальный сайт "Ливерпуля". - Я хочу остаться здесь. Поэтому как только мне поступило это предложение, я его принял. Рад, что продлил контракт с клубом. Уверен, нас ждет много хороших дней.

В текущем сезоне Робертсон провел 26 матчей за "Ливерпуль" и отдал 6 голевых передач.

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