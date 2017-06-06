Роберто Мартинес: "Азар получил травму на ровном месте"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил, что полузащитник команды Эден Азар получил повреждение в эпизоде, когда к этому не было никаких предпосылок. В понедельник игрок перенес операцию на лодыжке и сможет приступить к тренировкам через три месяца.

- Я разочарован травмой Азара, он наш лидер и хороший человек, - приводит Goal слова Азара. - Он упорно работал, чтобы подготовиться к матчам. Но получил травму на ровном месте, когда никого не было рядом.Он просто переступал с одной ноги на другую, и тут это произошло. Мы все были в шоке.