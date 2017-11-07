Роберто Манчини: "Манчестер Сити" по силам выиграть премьер-лигу"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити", наставник "Зенита" Роберто Манчини полагает, что "горожане" на данный момент являются лучшей командой в Англии. После 11 туров подопечные Хосепа Гвардьолы возглавляют турнирную таблицу, набрав 31 очко. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" составляет 8 баллов.

– Возможно, сейчас "Манчестер Сити" – лучшая команда в Англии, – цитирует Goal Манчини. – За последние два-три года они купили много хороших игроков. Думаю, в этом сезоне они могут выиграть премьер-лигу.

Напомним, Манчини возглавлял "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

"Манчестер Сити" – лучший клуб Европы. Не так ли?