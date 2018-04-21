Роберто Манчини: "Хочу поблагодарить Венгера - тренера, который изменил футбол"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что Арсен Венгер, решивший покинуть "Арсенал", навсегда останется легендой и человеком, который изменил футбол.
"Я хочу поблагодарить Венгера – тренера, который изменил футбол. Вы были великолепным соперником и останетесь легендой!" - написал в Твиттере Манчини.
Отметим, что Манчини возглавлял "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 годы. За это время он встречался с "Арсеналом" 11 раз. Пять раз выиграл "Сити", три раза - "канониры". Разница мячей 12-9 в пользу "горожан".
I want to thank #Wenger, a special manager who changed football. You have been a great adversary. You will remain a Legend!– Roberto Mancini (@robymancio) 21 апреля 2018 г.
Voglio ringraziare Wenger, un allenatore speciale che ha cambiato il calcio. Sei stato un grande avversario. Rimarrai una leggenda!#MerciArsène #Arsenal pic.twitter.com/6nfIhE31aP