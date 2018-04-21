Роберто Манчини: "Хочу поблагодарить Венгера - тренера, который изменил футбол"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что Арсен Венгер, решивший покинуть "Арсенал", навсегда останется легендой и человеком, который изменил футбол.

"Я хочу поблагодарить Венгера – тренера, который изменил футбол. Вы были великолепным соперником и останетесь легендой!" - написал в Твиттере Манчини.

Отметим, что Манчини возглавлял "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 годы. За это время он встречался с "Арсеналом" 11 раз. Пять раз выиграл "Сити", три раза - "канониры". Разница мячей 12-9 в пользу "горожан". ​