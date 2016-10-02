Роберто Ди Маттео: "Астон Вилла" полностью доверяет мне"

Главный тренер "Астон Виллы" Роберто Ди Маттео подчеркнул, что ощущает поддержку со стороны клуба. Ранее сообщалось, что итальянский специалист в ближайшее время может быть уволен с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов.

- Не удивительно, что результаты не соответствуют ожиданиям, - приводит Sky Sports слова Ди Маттео. - Необходимо продолжать работу. Клуб полностью доверяет мне. Мы - команда, а это значит, что достижение результата является вопросом времени. Я уверен, что в конце сезона мы будем занимать место, на котором должны находиться. Наверное, сейчас руководители находятся не в лучшем расположении духа, но все еще возможно.