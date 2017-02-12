10:45 | ФУТБОЛ — Англия

Роберт Левандовски: "Был готов перейти в "Блэкберн"

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, ранее выступавший за "Лех", подчеркнул, что мог перейти в чемпионат Англии. По его словам, трансфер не состоялся из-за извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году, что помешало форварду вылететь в Блэкберн.

- Я мог продолжить свою карьеру в Англии, в "Блэкберне". Я был готов лететь туда, но мой рейс отменили из-за извержения вулкана, - приводит Daily Mail слова Левандовски. - До этого я провел встречу с Сэмом Эллардайсом, который приезжал в Польшу, чтобы посмотреть на мою игру. Он показался мне хорошим тренером и человеком, который хотел дать шанс молодому парню. Даже не знаю, как бы повернулась моя жизнь, если бы вулкан не взорвался.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Дилан

ага на поезде по морю)

11:35

amidey

Ой, ну подождал бы чуть-чуть как всё уложится и вылетел бы. Ну или на поезде поехал бы если так сильно хотел

10:57

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