Роберт Левандовски: "Был готов перейти в "Блэкберн"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, ранее выступавший за "Лех", подчеркнул, что мог перейти в чемпионат Англии. По его словам, трансфер не состоялся из-за извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году, что помешало форварду вылететь в Блэкберн.

- Я мог продолжить свою карьеру в Англии, в "Блэкберне". Я был готов лететь туда, но мой рейс отменили из-за извержения вулкана, - приводит Daily Mail слова Левандовски. - До этого я провел встречу с Сэмом Эллардайсом, который приезжал в Польшу, чтобы посмотреть на мою игру. Он показался мне хорошим тренером и человеком, который хотел дать шанс молодому парню. Даже не знаю, как бы повернулась моя жизнь, если бы вулкан не взорвался.