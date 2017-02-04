Роберт Хут: "Лестеру нужно жить сегодняшним днем, а не прошлым сезоном"

Защитник "Лестера" Роберт Хут отметил, что игроки клуба не ожидали, что первый сезон после чемпионства будет складываться для команды настолько неудачно. "Лестер" в 2016 году выиграл чемпионат Англии впервые в истории, а в нынешнем сезоне занимает 16-е место, находясь в 2 очках от зоны вылета.

- Нам нужно жить сегодняшним днем, а не говорить: "Прошлый год был великолепен", - цитирует BBC Хута. - Это реальность. Мы боремся за выживание. Мы проигрываем матчи и не можем понять, почему. Мы заслужили то, что получили в прошлом сезоне, и знали, что будет трудно. Но не думали, что окажемся в таком положении.

Говорят, что Лига чемпионов отвлекает внимание. Но я никогда так не считал. Это только шесть дополнительных матчей. Мы не думаем о Лиге чемпионов каждый раз, когда играем в чемпионате Англии.