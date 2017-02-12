Роберт Брэйди: "Мне повезло с ударом со штрафного"

Полузащитник "Бернли" Роберт Брэйди выразил радость по поводу ничьей с "Челси" (1:1) в матче чемпионата Англии. Именно его гол со штрафного принес команде очко в игре с лидером премьер-лиги.

– Я думаю, ребята сыграли превосходно, – цитирует ВВС Брэйди. – Это доказывает, что команда в невероятной форме. Это очень ценное очко. Мне повезло с ударом, потому что сама игра в моем исполнении была не лучшей. Рад, что в итоге набрали очко. Не каждый удар получается таким. К счастью, сегодня мне удалось забить.