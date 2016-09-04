09:57 | ФУТБОЛ — Англия

Робер Пирес: "Верю в "Арсенал" в этом сезоне"

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Бывший игрок "Арсенала" Робер Пирес верит в успешное выступление своей команды в этом сезоне. Также он отметил, что игроки, купленные этим летом, поспособствуют достижению результата.

- Венгер потратил много денег этим летом, - цитирует Goal Пиреса. - Конечно, не как "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", но "Арсенал" подписал хороших игроков с хорошими качествами. Думаю, что такие футболисты, как Джака или Мустафи, могут помочь "канонирам". Нынешний состав хорош. Может быть, игрокам не хватает уверенности в себе, но я верю в "Арсенал" в этом сезоне.

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