Робер Пирес: "Верю в "Арсенал" в этом сезоне"

Бывший игрок "Арсенала" Робер Пирес верит в успешное выступление своей команды в этом сезоне. Также он отметил, что игроки, купленные этим летом, поспособствуют достижению результата.

- Венгер потратил много денег этим летом, - цитирует Goal Пиреса. - Конечно, не как "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", но "Арсенал" подписал хороших игроков с хорошими качествами. Думаю, что такие футболисты, как Джака или Мустафи, могут помочь "канонирам". Нынешний состав хорош. Может быть, игрокам не хватает уверенности в себе, но я верю в "Арсенал" в этом сезоне.