Робер Пирес: "Удивился уходу Уилшира из "Арсенала"

Бывший игрок "Арсенала" Робер Пирес признался, что был удивлен решением своего бывшего клуба отдать полузащитника Джека Уилшира в аренду. 24-летний футболист в последний день трансферного окна присоединился к "Борнмуту".

- Был немного удивлен уходом Уилшира, потому что Джек очень хороший футболист и отлично работает с мячом, - цитирует Goal Пиреса. - Может быть, для него это хороший переход, потому что он должен играть регулярно, а у "Арсенала" сейчас много полузащитников. Думаю, в следующем сезоне Уилшир вернется в "Арсенал" и будет играть.