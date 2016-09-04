09:45 | ФУТБОЛ — Англия

Робер Пирес: "Удивился уходу Уилшира из "Арсенала"

0
0
0

Бывший игрок "Арсенала" Робер Пирес признался, что был удивлен решением своего бывшего клуба отдать полузащитника Джека Уилшира в аренду. 24-летний футболист в последний день трансферного окна присоединился к "Борнмуту".

- Был немного удивлен уходом Уилшира, потому что Джек очень хороший футболист и отлично работает с мячом, - цитирует Goal Пиреса. - Может быть, для него это хороший переход, потому что он должен играть регулярно, а у "Арсенала" сейчас много полузащитников. Думаю, в следующем сезоне Уилшир вернется в "Арсенал" и будет играть.

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ