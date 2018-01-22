Робер Пирес – о продаже Санчеса: "Я не понимаю, почему "Арсенал" позволяет своим лучшим людям уходить к соперникам"

Экс-полузащитник "Арсенала" Робер Пирес раскритиковал решение руководства клуба продать нападающего Алексиса Санчеса. Он подчеркнул, что стремление чилийца покинуть команду связано с отсутствием у одноклубников желания побеждать.

– "Арсенал" потеряет великого футболиста с отличными качествами и, прежде всего, характером победителя, – цитирует La Tercera Пиреса. – Он всегда отдавал всего себя команде. Когда он подписал контракт с "Арсеналом", он сказал мне: "Я здесь, чтобы выигрывать титулы". Мне нравится это отношение.

Если такие игроки, как Санчес, хотят уйти, потому что чувствуют, что у команды нет потенциала побеждать, то да, им лучше уйти. Я не понимаю, почему такая команда как "Арсенал", позволяет своим лучшим людям уходить к соперникам.

Возможно, "Манчестер Юнайтед" предлагает Алексису то, что не может дать "Арсенал". Но я знаю, что если в команде есть такой игрок, как Санчес, первое, о чем нужно заботиться – о том, чтобы его сохранить. И покупать других игроков, чтобы собрать лучшую команду и попытаться выиграть лигу. У этого клуба много денег, но их нужно грамотно тратить.

Он всегда жаждет побеждать, всегда борется. Это способ сообщить команде: "Если вы не хотите быть такими же, я ухожу". Я думаю, это именно то, что Алексис хотел показать.

Ранее сообщалось, что Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". В обратную сторону отправится хавбек "красных дьяволов" Генрих Мхитарян. Футболисты уже прибыли в Ливерпуль, чтобы решить вопросы с разрешением на работу.