Робер Пирес: "Мой лучший гол в карьере - мяч в ворота "Астон Виллы"

Бывший нападающий сборной Франции и "Арсенала" Робер Пирес считает своим лучшим голом мяч в ворота "Астон Виллы" в сезоне-2001/02. Также он отметил, что не знает, кого назвать лучшим игроком, с которым ему довелось играть в карьере.

- За свою карьеру мне посчастливилось играть со многими замечательными игроками, - цитирует GFFN Пиреса. - Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра, я могу продолжать. Невозможно выбрать только одного лучшего игрока!

- Какой был лучший момент в вашей карьере?

- Я выиграл много трофеев, много важных игр, поэтому трудно выбрать только один. Очевидно, победы на Евро и чемпионате мира, а также участие в неподимом "Арсенале".

- Какой у вас любимый гол?

- Мой лучший гол был забит в матче против "Астон Виллы", я перекинул мяч через защитника, а затем и через вратаря. Всякий раз, когда я пересматриваю его, улыбаюсь.