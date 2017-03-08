17:46 | ФУТБОЛ — Англия

Робер Пирес: "Между Санчесом и Венгером был спор, а драки не было"

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Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес признался, что был свидетелем инцидента между главным тренером "канониров" Арсеном Венгером и форвардом команды Алексисом Санчесом. Отсутствие чилийца в стартовом составе на матч чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:3) породило слухи о конфликте игрока с тренером и командой.

– Я хочу все прояснить для СМИ, – цитирует ESPN Пиреса. – Не было никакой драки. Я там присутствовал, был на тренировке, потом в раздевалке. На поле случился спор, Санчес не очень хорошо тренировался. И не должен был этого делать. После спора некоторые игроки, включая капитана Лорана Косьельни, подошли к Санчесу, чтобы поговорить. Но это были только слова. Никаких контактов. Ведь они все в одной команде, в одной лодке. К сожалению, Венгер решил наказать Санчеса, оставив его в запасе. Это не сработало.

 

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