Робер Пирес: "Если "Челси" обыграет "Арсенал", борьба за титул будет окончена"

Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес считает, что "канониры" обязаны обыгрывать "Челси" в предстоящем матче чемпионата Англии для сохранения интриги в борьбе за титул. На данный момент "синие" лидируют в премьер-лиге, опережая "Арсенал" и "Тоттенхэм" на девять очков.

– Это будет очень сложная игра для "Арсенала" после страшного поражения от "Уотфорда", – цитирует The Mirror Пиреса. – "Челси" играет очень хорошо, компактно, с итальянской философией. У "Арсенала" последний шанс в борьбе за титул. Я считаю это финалом премьер-лиги. Если "Челси" выиграет, бой окончен. "Арсеналу", мне кажется, не хватает игрока типажа Канте или Матича, который мог бы блокировать центр полузащиты.