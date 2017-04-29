Робер Пирес: "Арсеналу" по силам подписать Мбаппе"

Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес считает, что "канониры" смогут подписать нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. 18-летнего форварда уже сравнивают с Тьерри Анри.

– Я считаю, что "Арсеналу" по силам его подписать, – цитирует A Bola Пиреса. – Проблема лишь в том, как именно это произойдет. Но у Мбаппе есть потенциал, чтобы играть в "Арсенале". А Венгер подходящий для него тренер.

Не думаю, что нужно сравнивать Мбаппе с кем-то. Кильян похож на Анри, но сравнение несправедливо. Он еще очень молод. Ему лучше не ориентироваться на такие сравнения.