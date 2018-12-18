Робби Сэведж предлагает Стива Брюса на пост главного тренера "МЮ"

Воспитанник "Манчестер Юнайтед", бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэведж считает, что Стив Брюс подходит на пост главного тренера клуба. 18 декабря было объявлено об увольнении Жозе Моуринью из "МЮ".

- Я работал со Стивом Брюсом. Да, у игроков зарплаты по 200 тысяч фунтов, но им нужна защита, - цитирует BBC Сэведжа. - Им тяжело от критики, которая на них льется Я знаю, что у Брюса здорово тренироваться. В "Бирминеме я его обожал. Он хорошо относился ко мне, и я его уважаю. Он был капитаном "МЮ", с ним игрокам будет хорошо. Он создаст позитивную атмосферу, и игроки это будут ценить.

Стив Брюс защищал цвета "МЮ" с 1987 по 1996 год. Последним местом его работы стала "Астон Вилла", из которой он был уволен 2 октября.