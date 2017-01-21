Робби Кин: "Если бы мне предложили столько денег, сколько Диегу Косте, я уже был бы в Китае"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Робби Кин отметил, что не видит ничего зазорного в том, что футболисты соглашаются на выгодные финансовые условия и едут играть в Китай. По словам форварда, он, не задумываясь, поехал бы в Поднебесную, если бы получил предложение, которое ранее было сделано игроку "Челси" Диегу Косте. По сообщениям СМИ, "Тяньцзынь" предложил бразильцу 500 тысяч евро в неделю.

- Если бы мне предложили такие деньги, как Диегу Косте, я был бы сейчас уже там, - приводит talkSPORT слова Кина. - Китайская лига никогда не сможет приблизиться к английской, и он будет забивать там постоянно. Если Коста делает это здесь, то там точно набросает целый мешок. Просто он должен подумать, хочет ли уехать в этом году.

У Косты есть большой шанс выиграть титул с "Челси" в этом году. Так что он, скорее всего, останется до конца сезона. Но удержаться от предложения в 500 тысяч евро в неделю очень сложно. Это просто сумасшедшие деньги. Он может поехать туда на заработки, а потом вернуться играть в премьер-лигу.