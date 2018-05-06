Робби Фаулер: "Желаю Фергюсону полного и скорейшего выздоровления"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер поддержал бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. 76-летний шотландец был госпитализирован после того, как пожаловался на проблемы со здоровьем. Ему была сделана операция по поводу кровоизлияния в мозг.

"Желаю сэру Алексу Фергюсону полного и скорейшего выздоровления после его неотложной операции", – написал Фаулер в Твиттере.

Wishing Sir Alex Ferguson a full and speedy recovery following his emergency surgery today. – Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) 5 мая 2018 г.

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно