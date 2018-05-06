04:00 | Футбол — Англия

Робби Фаулер: "Желаю Фергюсону полного и скорейшего выздоровления"


Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер поддержал бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. 76-летний шотландец был госпитализирован после того, как пожаловался на проблемы со здоровьем. Ему была сделана операция по поводу кровоизлияния в мозг.

"Желаю сэру Алексу Фергюсону полного и скорейшего выздоровления после его неотложной операции", – написал Фаулер в Твиттере.

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно

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