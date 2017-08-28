Робби Фаулер: "Коутинью не уйдет из "Ливерпуля"

Экс-игрок "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что его бывший клуб не продаст полузащитника Филиппе Коутинью этим летом. Интерес к бразильскому хавбеку проявляет "Барселона".

- Судя по тому, как обстоят дела, я думаю, что у Коутинью нет возможности покинуть "Ливерпуль" этим летом, - цитирует Mirror Фаулера. - Юрген Клопп абсолютно тверд в отношении бразильца, поэтому заявил, что он определенно остается, а говорит о многом. В следующем году чемпионат мира, поэтому я бы посоветовал ему продолжить играть за "Ливерпуль", а следующим летом будет видно.