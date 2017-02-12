19:10 | ФУТБОЛ — Англия

Робби Брэди: "Мне повезло с ударом со штрафного"

0
0
0

Полузащитник "Бернли" Робби Брэди выразил радость по поводу ничьей с "Челси" (1:1) в матче чемпионата Англии. Именно его гол со штрафного принес команде очко в игре с лидером премьер-лиги.

– Я думаю, ребята сыграли превосходно, – цитирует ВВС Брэди. – Это доказывает, что команда в невероятной форме. Это очень ценное очко. Мне повезло с ударом, потому что сама игра в моем исполнении была не лучшей. Рад, что в итоге набрали очко. Не каждый удар получается таким. К счастью, сегодня мне удалось забить.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ