Роб Холдинг: "Мы не проигрываем и будем бороться до конца"

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг после матча 11-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" заявил, что "канониры" могли выиграть эту игру. Он также выразил надежду, что им удастся одержать победу в следующий раз.

- Это была игра с быстрым темпом, и мы знали, что так будет с их стилем игры и тем, как мы играем в этом сезоне: получить мяч и сломать темп, - приводит пресс-служба клуба слова Холдинга. - Это как развлечение для фанатов, и мы сыграли вничью, хотя могли бы добиться большего. Если бы мы проиграли эту игру - то нам бы не повезло. Мы взяли ничью. Надеюсь, в следующий раз мы возьмем три очка. Мы не проигрываем и будем бороться до конца. Мы никогда не сдадимся, мы продолжим и получим то, что заслуживаем.

"Арсенал" с 23 баллами располагается на 4-й строчке, "Ливерпуль" набрал 27 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице.

Все о чемпионате Англии - здесь