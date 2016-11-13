09:23 | ФУТБОЛ — Англия

Рияд Махрез: "Зидан - лучший тренер в мире"

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Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез считает, что рулевой "Реала" Зинедин Зидан является лучшим тренером в мире. Специалист возглавил мадридскую команду по ходу предыдущего сезона, сменив на этом посту уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса.

– В Англии лучшим тренером является рулевой нашей команды Клаудио Раньери, – приводит goal.com слова Махреза. – Однако лучшим специалистом в мире я бы назвал Зинедина Зидана, он, все-таки, выиграл Лигу чемпионов.

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lokofanat

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