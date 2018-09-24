11:13 | Футбол — Англия

Рияд Махрез: "Я никогда не жалуюсь, а усердно работаю на тренировках"

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Нападающий "Манчестер Сити"  Рияд Махрез заявил, что стиль игры "горожан" отличается от того футбола, который демонстрировал его предыдущий клуб "Лестер"

- Мою работу вы можете видеть на поле, - цитирует Махреза Sky Sports. - Я никогда не жалуюсь, а усердно работаю на тренировках. Но мне нужно продолжать развиваться - моя работа не ограничивается забитыми голами. 

Стиль игры "Сити" отличается от "Лестера". Мне еще нужно время, чтобы адаптироваться в этом клубе.

Махрез стал игроком "Манчестер Сити" 10 июля 2018 года. Он провел 8 матч за "горожан" и забил 2 гола.

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