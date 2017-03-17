Рияд Махрез: "В "Лестере" знают, что мы не подводили Раньери"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез заявил, что критика идет команде на пользу. Также он подчеркнул, что игроки клуба не подводили бывшего главного тренера Клаудио Раньери, под руководством которого в прошлом сезоне стали чемпионами Англии.

- Игроки и клуб знают, что мы не подводили Раньери, другие могут говорить все, что хотят, цитирует Sky Sports Махреза. - На критику мы не обращаем внимания. Люди говорят об этом, потому что это их работа - они должны критиковать. Мы же должны играть и выигрывать. Критика полезна команде, она держит нас в тонусе, мы можем сражаться с еще большей силой.