Рияд Махрез: "Пока что у меня нет предложений от других клубов"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез сообщил, что на сегодняшний день у него нет предложений от других команд. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 26-летнему алжирцу со стороны "Барселоны", "Челси" и "Арсенала". Контракт футболиста с нынешним клубом истекает летом 2020 года.

– Для меня большая честь получить похвалу от такого специалиста мирового футбола, как Арсен Венгер, – приводит Goal слова Махреза. – Но есть огромная разница между предложениями и слухами. У меня на данный момент нет ни одного предложения.

Мне кажется, что сейчас наступило правильное время для того, чтобы покинуть "Лестер". Мы выиграли чемпионат Англии, а затем сыграли в Лиге чемпионов. Считаю, что мы сделали что-то совершенно исключительное.