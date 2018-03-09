Рияд Махрез: "Переход в "Манчестер Сити" - хороший шаг, но он в прошлом"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез дал понять, что больше не думает о возможном переходе в "Манчестер Сити". Хавбек был близок к трансферу этой зимой, однако "лисы" отказались продавать его. В знак протеста Махрез бойкотировал тренировки и был отстранен от состава на два матча.

- Переход в "Манчестер Сити" - хороший шаг для всех, но это в прошлом. Я не хочу больше говорить об этом, - цитирует Sky Махреза. - Это прошлое. Если мы начнем об этом говорить, мы вернемся к трансферному окну.

Сейчас я двигаюсь вперед, пытаюсь приложить максимум усилий для команды, сейчас это самое главное.