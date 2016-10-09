23:50 9 октября | ФУТБОЛ — Англия

Рияд Махрез: "Марсель" или "ПСЖ"? Ни разу не думал о возвращении во Францию"

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Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез подчеркнул, что не перешел бы в "Марсель" или "ПСЖ". Французские СМИ сообщали об интересе этих клубов летом 2015 года.

– Я не знал даже, что "Марсель" мной интересуется. Агент общался с руководством клуба, но мне не говорил, – цитирует Le Figaro Махреза. – Но я в любом случае не перешел бы туда. Я играл в "Лестере", меня там все устраивало. Когда стал играть в Англии, ни разу не появлялось желания вернуться во Францию. "ПСЖ"? Я не думал об этом никогда, потому что болел за "Марсель" всегда.

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