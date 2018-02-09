Рияд Махрез: "Люди говорили обо мне то, чего не знают"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез осудил тех, кто критиковал его за пропуск тренировок команды. Британские СМИ сообщали, что 26-летний алжирец отсутствовал почти две недели в клубе в знак протеста из-за отказа "Лестера" отпустить его в "Манчестер Сити".

– За последние десять дней люди, которые называют себя моими друзьями, сказали многое о том, чего не знают, – цитирует Le Figaro Махреза. – Все эти рассуждения о причинах моего отсутствия полностью лживы. "Лестер" всегда был в курсе моих решений и действий. Об этом сообщал либо я сам, либо мой агент. Я продолжу показывать свою лучшую игру в клубе.