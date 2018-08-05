Рияд Махрез: "Гвардьола хотел, чтобы мы контролировали игру от начала до конца"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез остался доволен победой над "Челси" (2:0) в матче за Суперкубок Англии. Напомним, что этим летом алжирец перешел в "Сити" из "Лестера".

– Тренер хотел, чтобы мы контролировали игру от начала до конца, – цитирует ВВС Махреза. – Думаю, у нас это получилось. Мы победили, а это главное. Летняя подготовка к сезону прошла очень хорошо. Мы отлично подготовились к противостоянию с "Челси". На кону стоял титул, поэтому важно было победить. Теперь необходимо хорошо восстановиться.