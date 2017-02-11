Рияд Махрез: "Если "Лестер" все сделает правильно, то останется в премьер-лиге"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез уверен, что его команда сможет остаться в премьер-лиге по итогам сезона. На данный момент действующий чемпион Англии занимает 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В текущем сезоне 25-летний футболист забил 3 мяча и отдал 3 передачи в 22 матчах чемпионата.

– Нас ждет важная игра с "Суонси", – цитирует ESPN Махреза. – Мы должны правильно подготовиться, ведь оба клуба находятся в нижней части таблицы. Мы должны взять свои очки. Просто сейчас у нас черная полоса, нам нужно вернуться на свой путь. Мы знаем, что у нас есть силы для этого, и уверены, что если все будем делать правильно, сможем остаться в премьер-лиге.

Нашей команде нужно упорнее работать, сосредоточиться на последних 14 матчах и убедиться, что мы в безопасности. Мы не хотим бороться за сохранение прописки до последнего тура.