Ришарлисон: "Перед матчами смотрю нарезки с моментами Роналдо, Адриану и Неймара"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон признался, что перед матчами смотрит нарезки с моментами Адриану, Роналдо и Неймара. Также он доволен первыми голами за сборную Бразилии.

- У меня на телефоне сохранены мои голы за сборную Бразилии, - цитирует The Telegraph Ришарлисона. - По пути из Нью-Йорка в Ливерпуль я смотрел их примерно 50 раз.

Всякий раз, когда мы отправляемся на матчи на автобусе, я смотрю нарезки с моментами Роналдо, Адриану и Неймара. Затем, когда я выхожу на поле, пытаюсь показать то, что они делают.

Неймар - мой кумир, он был моим кумиром с детства. Я всегда следил за его прогрессом, всегда старался быть похожим на него. Было здорово сыграть в сборной вместе с ним и другими игроками мирового класса.