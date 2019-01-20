Рио Фердинанд: "Жоржинью ничего не дает обороне и ничем не помогает атаке"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд жестко раскритиковал полузащитника "Челси" Жоржинью. Он высказался об игре хавбека после поражения "Челси" от "Арсенала" (0:2).

– Он должен задавать темп игры, – цитирует BT Sport Фердинанда. – Но сколько голевых передач он сделал с начала сезона? Нисколько. Он сделал около двух тысяч пасов, но ни один из них не был решающим. Кроме того, он не великий защитник, поэтому большие команды его легко переигрывают в центре поля. И он не так много двигается. Таким образом, он ничего не дает в обороне и ничем не помогает в атаке.