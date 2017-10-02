Рио Фердинанд: "Я не хочу карьеру боксера, но проведу один бой"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отметил, что он сейчас получает лицензию для проведения боксерского боя. По его словам, имя его соперника пока неизвестно.

- Я хочу понять, смогу ли я получить лицензию и стать профессионалом, - цитирует BBC Фердинанда. - Я не хочу карьеру боксера. Я хочу провести бой, а после этого посмотрим. Мне может понравиться, и я решу остаться в боксе.

Мне нужно сначала получить лицензию. Я отношусь к этому серьезно, это не шутка. Надеюсь, что я получу лицензию, стану профессионалом, а затем выйду на бой с кем-то. Бокс не может быть трюком. Если я буду воспринимать его не со всей серьезностью, мне будет больно.