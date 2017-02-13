Рио Фердинанд: "Венгер только и может, что приводить "Арсенал" до места в первой четверке"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен в том, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подпишет новый контракт с клубом. По его словам, это произойдет потому, что руководство "канониров" устраивает работа специалиста.

- Необходимо понять, что Венгер только и может, что приводить "Арсенал" до места в первой четверке чемпионата Англии. Мы видим это на протяжении десяти последних лет, - приводит Tribalfootball слова Фердинанда. - "Канониры" заканчивают сезон в "топ-4", а он получает новый контракт. Это единственный приоритет для руководства лондонцев. Для них не обязательно становится победителями.