Рио Фердинанд: "Надеюсь на победу "МЮ" над "Ливерпулем", но будет ничья"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд в своем Твиттере опубликовал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Англии, в котором манкунианцы на выезде сыграют с "Ливерпулем". По мнению экс-футболиста, встреча завершится со счетом 1:1.
- На "Энфилде" всегда тяжело играть, - написал Фердинанд. - Надеюсь на 3 очка, но мой прогноз - ничья со счетом 1:1. Вперед, "Манчестер Юнайтед".
Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 14.30 по московскому времни. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Anfield Away... always tough place to go! Hoping for the 3 Points but I'm prediction 1-1 draw! Come on @ManUtd #LFCvsMUFC ⚽ #UNITED pic.twitter.com/3jLph2Iehx– Rio Ferdinand (@rioferdy5) 14 октября 2017 г.