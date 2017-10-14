Рио Фердинанд: "Надеюсь на победу "МЮ" над "Ливерпулем", но будет ничья"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд в своем Твиттере опубликовал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Англии, в котором манкунианцы на выезде сыграют с "Ливерпулем". По мнению экс-футболиста, встреча завершится со счетом 1:1.

- На "Энфилде" всегда тяжело играть, - написал Фердинанд. - Надеюсь на 3 очка, но мой прогноз - ничья со счетом 1:1. Вперед, "Манчестер Юнайтед".

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 14.30 по московскому времни. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.