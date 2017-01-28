Рио Фердинанд: "На месте "Манчестер Юнайтед" я бы подписал Бэйла и Гризманна"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что манкунианцам не стоит экономить на трансферном бюджете. По его словам, клубу пригодились бы форвард "Реала" Гарет Бэйл и нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Ранее сообщалось, что 25-летний француз летом может пополнить состав "Красных дьяволов". Ожидается, что сумма перехода составит 80 миллионов фунтов стерлингов.

- У "Манчестер Юнайтед" нет проблем с деньгами. На их месте я бы подписал Бэйла и Гризманна, - приводит Squawka слова Фердинанда. - Они - замечательные футболисты, которых нельзя сравнивать, потому что они играют в разных стилях.