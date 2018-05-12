Рио Фердинанд: "Мне было не по себе приезжать в сборную. Это вредило Англии"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил, почему сборная Англии не смогла добиться заметных успехов на крупных турнирах. По его словам, всему виной соперничество клубов на внутренней арене.

– Я был одержим стремлением выигрывать трофеи с "Манчестер Юнайтед", – цитирует The Times Фердинанда. – Один год мы бились с "Ливерпулем", в другой – с "Челси". Поэтому мне было не по себе приезжать в сборную и видеть там Фрэнка Лэмпарда, Эшли Коула, Джона Терри, Джо Коула, Стивена Джеррарда и Джейми Каррагера. Я боялся, что они вспомнят клубные противостояния и начнут мстить.

Я не понимал, что мое поведение вредило сборной, но это затмило все.