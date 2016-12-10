Рио Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" не может себе позволить проиграть матч с "Тоттенхэмом"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отметил важность победы для своей бывшей команды в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом". По его словам, в этой встрече "красные дьяволы" могут заявить о своих намерениях.

- Матч с "Тоттенхэмом" является для "Манчестер Юнайтед" возможностью заявить о своих намерениях, - приводит ESPN слова Фердинанда. - Победа поможет команде уменьшить уровень давления. Данная встреча одна из тех, когда нужно сделать или умереть. Если манкунианцы проиграют, то отдалятся от зоны Лиги чемпионов на 12 очков. Они не могут себе этого позволить.