Рио Фердинанд: "Кейн издевался над защитниками "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высоко оценил игру нападающего "Тоттенхэма"Харри Кейна в матче 25-го тура чемпионата Англии с манкунианцами (2:0). По его словам, в этой встрече форвард издевался над обороной "Красных дьяволов".

– Думаю, что Кейн показал, почему он – лучший нападающий чемпионата Англии и один из лучших в Европе. Он издевался над защитниками "Манчестер Юнайтед", – приводит Goal.com слова Фердинанда. – Он превосходил их в физическом плане. Контраст между ним и Лукаку был заметен настолько, что в это было непросто поверить. Он придерживал мяч, отвлекая соперников и включая в игру партнеров.