Рио Фердинанд: "Челси" заслуженно лидирует в чемпионате Англии"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что турнирная таблица чемпионата Англии объективно отражает силу команд. По его словам, каждый из клубов заслуженно располагается на том или ином месте.

- Ты занимаешь то место, на которое заслуживаешь, - приводит Squawka слова Фердинанда. - Турнирная таблица никогда не лжет, она является самым правдивым индикатором вашей силы в лиге.

Важно учитывать стабильность, а также победы в нужный момент. "Манчестер Юнайтед" хочет быть выше, но не показал этих способностей. Думаю, что "Челси" заслуженно лидирует в Англии.