Рикарду Карвалью: "Многие нынешние игроки "Челси" уже были чемпионами с Моуринью"

Бывший защитник "Челси" Рикарду Карвалью считает, что в успехе команды есть не только заслуга нынешнего наставника "синих" Антонио Конте. По мнению португальца, многие из игроков "Челси" набрались необходимого опыта еще под руководством Жозе Моуринью.

– В "Челси" великолепные игроки, они были чемпионами с Моуринью, – цитирует A Bola Карвалью. – Потом дела пошли не очень хорошо, но игроки оставались теми же. Конечно, Конте заслуживает внимания, потому что он изменил тактику. Но многие игроки уже были чемпионами с Моуринью. Их качество и талант не вызывают сомнений. К счастью, они снова идут к титулу. Это особые ребята. Мы видели, на что они способны. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Сейчас они играют замечательно.