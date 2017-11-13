Рикардинью ответил Мостовому на его слова про Моуринью

Нападающий сборной Португалии по мини-футболу Рикардинью ответил на заявление экс-хавбека сборной России Александра Мостового. Последний отметил, что хотел бы посмотреть на наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в клубе с небольшим бюджетом, например, в "Астон Вилле".

– Мостовой сказал, что посмотрел бы на Моуринью в клубе с бюджетом 30 миллионов евро, что бы тот выиграл, – написал в своем Твиттере Рикардинью. – А как же "Порту"? Это не в счет? У других клубов тоже суперсоставы. Например, можно говорить о Гвардьоле в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити".