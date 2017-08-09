Ричард Скудамор: "Рад, что трансферный рекорд принадлежит не премьер-лиге"

Глава английской премьер-лиги Ричард Скудамор считает, что трансферный рекорд, установленный "ПСЖ", будет побит не скоро. Напомним, парижане заплатили за Неймара 222 миллиона евро, что равно 200 миллионам фунтов стерлингов.

– Прежний рекорд составлял 89 миллионов фунтов, – цитирует ВВС Скудамора. – Чтобы случился внезапный скачок до 200 миллионов, должно было случиться нечто необычное. Это катарские владельцы "ПСЖ" решили отправить всем своеобразное сообщение. И это им удалось. Но я не думаю, что мы увидим повторение подобного. Я рад, что рекорд принадлежит не премьер-лиге.