Ричард Гарсия: "Надеюсь, Ирвин поможет "Халлу" вернуться в премьер-лигу"

Бывший полузащитник сборной Австралии и "Халл Сити" Ричард Гарсия считает правильным решение его соотечественника Джексона Ирвина подписать контракт с клубом чемпионшипа, который возглавляет бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. 35-летний экс-игрок "тигров" уверен, что 24-летний игрок добьется успеха в английском клубе.

- Думаю, для него переход в "Халл" - правильный шаг, - цитирует Hull Daily mail Гарсию. - Для него это очередной этап. Надеюсь, он поможет команде вернуться в премьер-лигу. Уверен, его ждет успех. Я видел не так много игр с его участием, но в тех, что посмотрел, Ирвин был очень усерден. Он много работает на команду. Думаю, ему подходят английский стиль игры. Ирвин станет достоянием не только "Халла", но и всей Австралии.

Напомним, "Халл" после пяти туров в чемпионшипе занимает 8-е место, набрав 7 очков. Отставание от идущего первым "Кардифф Сити" составляет 8 баллов. В 6-м туре команда Слуцкого на выезде сыграет с "Дерби Каунти". Встреча состоится 8 сентября, начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

