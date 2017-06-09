РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в "Халл"

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что Леонид Слуцкий после назначения в "Халл Сити" с сегодняшнего дня не может быть наказан за высказывания об арбитрах. В феврале комитет по этике рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес. О назначении Слуцкого в "Халл Сити" стало известно сегодня.

- Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации, - цитирует ТАСС Андреева. - Его можно будет привлечь к ответственности только после того как он вновь станет субъектом российского футбола.