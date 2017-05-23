РФПЛ выразила соболезнования пострадавшим от взрыва в Манчестере. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:42 | ФУТБОЛ — Англия

РФПЛ выразила соболезнования пострадавшим от взрыва в Манчестере

0
0
0
0
1

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) выразила слова поддержки всем пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремело два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– РФПЛ выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, – гласит сообщение на сайте организации. – В это трудное время мы с вами. Крепитесь.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_20245.html

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Соболезнования ((((

10:46