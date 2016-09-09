Рэй Уилкинс: "Не понимаю, зачем "Челси" вернул Давида Луиза"

Бывший тренер "Челси" Рэй Уилкинс считает, что клуб ошибся, вернув из "ПСЖ" защитника Давида Луиза. По его словам, бразилец допускает слишком много ошибок.

– Скоро Рождество, а Давид Луиз любит делать подарки, – цитирует Sky Sports Уилкинса. – Опасно, когда этим занимается центральный защитник. Не поймите меня неправильно: это очень талантливый футболист, но не в качестве центрального защитника. Меня бы это остановило. На этой позиции он принимает слишком плохие решения. Не понимаю, зачем "Челси" его вернул.