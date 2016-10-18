Рэй Уилкинс: "Манчестер Юнайтед" завершит сезон выше "Ливерпуля"

Бывший тренер "Челси" Рэй Уилкинс уверен, что в конце сезона "Манчестер Юнайтед" будет занимать более высокое место в турнирной таблице, чем "Ливерпуль". По его словам, это произойдет благодаря вратарю манкунианцев Давиду де Хеа, который несколько раз спас команду в матче 8-го тура чемпионата Англии с мерсисайдцами (0:0).

- Думаю, что "Манчестер Юнайтед" завершит сезон, находясь в турнирной таблице выше "Ливерпуля", - приводит Sky Sports Уилкинса. - Это случится потому, что в составе манкунианцев играет вратарь мирового класса. Мерсисайды сумели создать только два момента у ворот де Хеа. Он совершил два прекрасных сейва. Он принесет "МЮ" много очков. У него было немного работы, но он блестяще сыграл, когда это было нужно.